Конгресс США отказался от быстрого тестирования на коронавирус

03.05.2020, 0:30, Новости дня

Американский Конгресс отклонил предложение Белого дома провести быстрое тестирование законодателей на коронавирус.

В заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла выражается благодарность Белому дому «за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия». Однако Конгресс «с уважением отклонил это предложение».

Законодатели намерены «направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой», где пользы, по их словам, будет больше. Сам Конгресс собирается руководствоваться существующими «правилами тестирования», пока «более быстрые технологии не станут более доступными», передает РИА «Новости».

Напомним, Палата представителей, где большинство у демократов, отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая на фоне коронавируса.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов за нежелание работать.