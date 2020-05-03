Игрок сборной Украины по хоккею перешел в российский клуб

03.05.2020, 0:28, Новости дня

Защитник национальной сборной Украины по хоккею Игорь Мережко перешел в российский клуб “Рубин” из Тюмени. Об этом 2 мая проинформировал официальный сайт “Рубина”.

“1 мая официально стартовал трансферный рынок в российском хоккее. Первым новичком тюменского ХК “Рубин” стал защитник Игорь Мережко. Игроку – 22 года. Мережко обладает богатырскими габаритами. Согласно сайту Высшей хоккейной лиги, при росте 194 сантиметра он весит 100 кг”, – говорится в сообщении.

Российский хоккейный клуб отмечает, что игрок украинской сборной перешел к ним из команды “Хумо” (Узбекистан).

Мережко в “Рубине” представили одним “из тех парней, кто всегда может постоять за себя и партнеров”.

Он родился в Харькове, четыре года выступал в юниорской хоккейной лиге в Канаде, затем вернулся в Евразию.

Честь Украины Мережко защищал в 2019 году на чемпионате мира и в 2020 году в квалификации на Олимпийские игры.