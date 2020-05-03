Зеленского очень часто вводят в заблуждение – Гончарук

03.05.2020, 0:28, Новости дня

Президента Украины Владимира Зеленского вводят в заблуждение, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя увольнение главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Интервью Гончарука опубликовало 2 мая “Радіо Свобода”.

“Я думаю, что президента очень часто вводят в заблуждение. Надо же уметь видеть в том числе и динамику. Ты не можешь прийти на таможню и за полгода полностью побороть систему, особенно если тебе в целом ряде регионов прямо мешают правоохранительные органы”, – сказал Гончарук.

Он отметил, что пытался донести Зеленскому информацию о ситуации, которая “из месяца в месяц улучшается”.

“У нас было много разговоров. Конечно, и президенту доносили эту информацию. Но я так думаю, что решающим все равно является влияние людей, которые чаще объясняют. Более того, вокруг президента формируется информационное поле. Потому что многие группы влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через Telegram-каналы… То есть создают вокруг него информационное поле”, – объяснил Гончарук.

По словам экс-главы правительства, с Зеленским он постоянно общался, “но это вопрос убеждения”.

“То есть ты доказываешь аргументы, какая ситуация возникает, – нужны объяснения. Приходим, садимся, разбираем, в чем проблемы. Я не могу сказать, что президент не слышит. То есть он пытается вникнуть, что-то понять, разобраться, но те решения… Решения приняты. По моему мнению, достойные, правильные люди уволены. Это ошибка. И я уверен, что сам Владимир Александрович это поймет через несколько месяцев”, – заявил Гончарук.

Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года. 4 марта 2020 года его уволили с должности, в том числе из-за проблем в экономике.

Верланова и Нефьодова Кабмин уволил 24 апреля. Они рассказали, что их не предупредили об увольнении и не объяснили причин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя причины увольнения глав таможенной и налоговой служб, заявил о плохих показателях по поступлениям в государственный бюджет.