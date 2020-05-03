 

“Уверен, что мне ничего не будет”. Мэр Черкасс считает, что его не привлекут к ответственности за досрочное снятие карантина

03.05.2020, 0:28, Новости дня

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко уверен, что его не смогут привлечь к уголовной ответственности за досрочную отмену отдельных карантинных мероприятий в городе. Об этом он заявил в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной.

“Мне ничего не будет. Я уверен. Возможно, разве что по каким-то другим делам… Сфабрикуют, вытянут из-под стола старые дела. Мне уже такое передавали”, – сказал Бондаренко.

Он предположил, что ему могут “подбросить наркотики или какие-то патроны”. “Или скажут, что я организовал какую-то группу по отмыванию бюджетных средств. У нас же все это стандартно. У нас же если мэр, так коррупционер”, – отметил чиновник.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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