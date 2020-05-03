 

Бег трусцой и занятия со штангой по разному влияют на мозг. Рассказываем как именно

03.05.2020, 0:20, Разное

Тренировки низкой и высокой интенсивности по-разному влияют на мозговую деятельность и настроение. Это показало исследование Университетской клиники Бонна, опубликованное в Brain Plasticity.

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) в состоянии покоя. Эта неинвазивная методика позволяет обнаружить активацию определенных областей головного мозга под влиянием тех или иных факторов.

В исследовании приняли участие 25 спортсменов-мужчин. Их тренировки низкой и высокой интенсивности проводились в разные дни и длились в течение 30 минут. Перед физическими нагрузками и после них участники проходили фМРТ и отвечали на вопросы о своем настроении.

Участники исследования выполняли упражнения разной интенсивности на беговой дорожке (тредмиле). Легкие упражнения были аэробными, тяжелые – анаэробными. Ученые определяли, насколько тяжела нагрузка, исследуя определенные маркеры крови спортсменов. Типичные примеры аэробной нагрузки – быстрая ходьба, бег трусцой и танцы, анаэробной – спринтерский бег и силовые упражнения.

Ученые обнаружили, что нагрузки обоих типов приводили к значительному улучшению настроения. По результатам тестов фМРТ, после тренировок низкой интенсивности было выявлено увеличение функциональной связи в нейронных сетях, которые отвечают за контроль над когнитивными процессами и вниманием. Тренировки высокой интенсивности приводили к увеличению функциональной связи в нейронных сетях, которые контролируют эмоциональные процессы, а также снижению функциональной связи в нейронных сетях, отвечающих за двигательную функцию.

«Мы полагаем, что функциональная нейровизуализация будет иметь большое значение для раскрытия взаимодействия между телом и мозгом. Эти новые методы позволяют нам “заглянуть” прямо в мозг группы спортсменов и, что может быть еще важнее, понять динамические изменения в структуре и функциях мозга, которые связаны с переходом от малоподвижного образа жизни к здоровому образу жизни», – рассказали ведущие исследователи Ангелика Шмитт (Angelika Schmitt) и Хеннинг Бекер (Henning Boecker).



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