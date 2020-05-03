 

Актер “Игры престолов” стал автором мирового рекорда в пауэрлифтинге

03.05.2020, 0:19, Новости дня

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, получивший известность после роли Григора "Горы" Клигана в популярном сериале "Игра престолов", установил рекорд в становой тяге. Ему удалось поднять штангу весом 501 кг.

Прежний рекорд принадлежал британскому тяжеловесу Эдди Холлу. Представитель Великобритании поднял штангу весом 500 кг.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX

— 𝙎𝙖𝙢𝙞 (@SamiulAmiin) May 2, 2020

Бьернссон, являющийся многократным призером соревнований за звание "Самый сильный человек планеты", установил рекорд не на официальных соревнованиях, а в собственном зале в Исландии, сообщает Sports.ru.



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