 

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

03.05.2020, 0:19, Новости дня

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, это данные оперативного штаба. Всего в столице скончались 729 человек, у которых диагностировали COVID-19. В целом по РФ число заболевших увеличилось более чем на девять с половиной тысяч человек.

Это на полторы тысячи больше по сравнению с прошлым днем. Таким образом, общее число случаев заражения превысило 124 тысячи, всего скончалось 1222 человека. Половина инфицированных младше 45 лет.

В список регионов, где больше тысячи пациентов с коронавирусом, вошли еще три области — Свердловская, Рязанская и Брянская.

В Нижегородской области карантин пришлось ввести сразу в семи населенных пунктах, в том числе в городах Выкса и Павлово. Там резко выросло число инфицированных. Закрыт въезд и выезд с территории этих населенных пунктов.

Исключения сделаны для сотрудников экстренных служб и компаний, поставляющих продукцию первой необходимости, сообщает телеканал "Россия 24".



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