 

Разведки пяти стран обвинили Китай в уничтожении доказательств вспышки COVID-19

03.05.2020, 0:16, Новости дня

Китай уничтожал доказательства вспышки коронавируса, заявили СМИ со ссылкой на спецслужбы пяти стран.

Австралийская Daily Telegraph ссылается на 15-страничное досье, подготовленное разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), передает РИА «Новости».

По версии спецслужб, власти Китая скрывали любые сведения о коронавирусе, а врачей заставляли замолчать или «исчезнуть». Китайскую сторону также обвинили в уничтожении свидетельств наличия коронавируса в лабораториях. Ученым, которые работали над вакциной, якобы не давали биоматериалы.

Утверждается, что Китай еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, но «отрицал это до 20 января», а в январе якобы приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о нем.

В документе также говорится о группе ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая опасалась, что вспышка началась в ее лаборатории. Позднее она заявила, что геном коронавируса не совпадает с изучаемыми в лаборатории.

Fox News заявил, что «американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа», но чиновник США высокого ранга подтвердил, что «сообщения об этом документе согласуются с (данными) американской разведки».

По мнению США, Китай «знал о передаче от человека к человеку раньше, чем об этом заявил». Также Китай якобы «знал, что это был новый коронавирус, раньше, чем об этом заявил, и что вирус был распространен шире, чем Китай сообщил международному сообществу в первые недели вспышки».

Отмечается, что разведки согласны не во всем. Так, Австралия доверяет версии Китая о возникновении вируса на рынке, а США пока склоняются не в пользу этой теории и высказывают подозрение, что вирус возник в лаборатории в городе Ухань.



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