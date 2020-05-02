“Залайкай меня до предела!”: Анфиса Чехова поделилась тоской по мужскому вниманию

02.05.2020, 23:53, Разное

Популярная актриса и ведущая Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram стихотворную публикацию, в которой призвала “виртуального” поклонника проявить к ней побольше внимания. Пост знаменитости вызвал крайне неоднозначные отзывы подписчиков.

Являясь личностью исключительно творческой, Анфиса Чехова решилась излить в стихотворной форме свою тоску по вниманию мужчин, которой она, видимо, лишена во время вынужденной самоизоляции в период пандемии. Стихотворение, размещенное телеведущей в микроблоге, призывает условного поклонника проявить к ней побольше внимания, которое может заключаться как в “залайкивании” её фото, так и в “заласкивании” её самой в реальной жизни. Впрочем, сюжетных ход поэтического произведения ближе к концу выражает пожелание хозяйки аккаунта более “виртуальных” ласк, чем настоящих. Последние являются для поэтессы слишком проблемными из-за вероятной измены партнера и, следовательно, глубокого разочарования. Чтобы усилить эффект от звучных строк, актриса предстала на опубликованном фото в весьма соблазнительном виде: в её руке бокал с молоком, а шикарный бюст подчеркнут обтягивающим элементом дамского туалета. “Залайкай меня и ретвитни”, – напоследок напомнила Чехова воображаемому возлюбленному.

Примечательно, что выложенное стихотворение вызвало у фолловеров весьма разнообразную реакцию. В частности, один из подписчиков прямо предложил свою кандидатуру как мастера “залайкивания”, а другой – напротив, упрекнул знаменитость нелюбезной фразой в пристрастии к “легкому поведению”. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразили искреннее восхищение поэтическим творчеством любимицы, а одна из них даже предложила написать на стихи песню.