 

“Залайкай меня до предела!”: Анфиса Чехова поделилась тоской по мужскому вниманию

02.05.2020, 23:53, Разное

Популярная актриса и ведущая Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram стихотворную публикацию, в которой призвала “виртуального” поклонника проявить к ней побольше внимания. Пост знаменитости вызвал крайне неоднозначные отзывы подписчиков.
Являясь личностью исключительно творческой, Анфиса Чехова решилась излить в стихотворной форме свою тоску по вниманию мужчин, которой она, видимо, лишена во время вынужденной самоизоляции в период пандемии. Стихотворение, размещенное телеведущей в микроблоге, призывает условного поклонника проявить к ней побольше внимания, которое может заключаться как в “залайкивании” её фото, так и в “заласкивании” её самой в реальной жизни. Впрочем, сюжетных ход поэтического произведения ближе к концу выражает пожелание хозяйки аккаунта более “виртуальных” ласк, чем настоящих. Последние являются для поэтессы слишком проблемными из-за вероятной измены партнера и, следовательно, глубокого разочарования. Чтобы усилить эффект от звучных строк, актриса предстала на опубликованном фото в весьма соблазнительном виде: в её руке бокал с молоком, а шикарный бюст подчеркнут обтягивающим элементом дамского туалета. “Залайкай меня и ретвитни”, – напоследок напомнила Чехова воображаемому возлюбленному.

Примечательно, что выложенное стихотворение вызвало у фолловеров весьма разнообразную реакцию. В частности, один из подписчиков прямо предложил свою кандидатуру как мастера “залайкивания”, а другой – напротив, упрекнул знаменитость нелюбезной фразой в пристрастии к “легкому поведению”. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразили искреннее восхищение поэтическим творчеством любимицы, а одна из них даже предложила написать на стихи песню.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Мнение: Матрица конфликтов. Разбор заданий теста №16

23.04 / Ученые выяснили, что благодаря кофе можно прожить дольше

29.03 / «Включайтесь уже!»: Лариса Гузеева обматерила не соблюдающих самоизоляцию людей

02.04 / Мнение: Шутки апокалипсиса

28.04 / Путин в ходе обращения к жителям России озвучил предположительную дату окончания режима самоизоляции

26.04 / «Публичная порка явно лишняя»: Подольская встала на защиту «затравленной» Тодоренко

28.04 / Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 16 Гб ОЗУ

19.04 / СМИ: Состояние Анастасии Заворотнюк начало улучшаться

15.01 / Отставка премьера: эмоции или вызов?

21.04 / Общество: Собак и кошек проверят на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска