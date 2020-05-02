Мешавшего «золотой молодежи» нарушать карантин журналиста избили на Украине
02.05.2020, 23:48, Новости дня
В Харькове напали на журналиста Никиту Кныша, который снимал видео о нарушении карантина на парковке, где любит собираться «золотая молодежь», сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Томиленко рассказал, что на видео Кныш представляется журналистом и спрашивает собравшихся о нарушении ими карантина, передает РИА «Новости».
Журналист вызвал полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Правоохранители никаких действий предпринимать не стали, заявив, что «постановление о карантине» является «рекомендацией, а не требованием». В итоге полицейские уехали.
Кныш сообщил, что сразу после того, как «полицейские уехали, на него напали и жестоко избили». У журналиста «отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами». Кныш снова вызвал правоохранителей и отправился в больницу снимать побои.
Камеры наблюдения зафиксировали нападение.
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