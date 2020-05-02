 

Роулинг пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов в «годовщину битвы за Хогвартс»

02.05.2020, 23:16, Новости дня

В день, когда поклонники творчества Джоан Роулинг отмечают годовщину битвы за Хогвартс, писательница пожертвовала 1 млн фунтов стерлингов (1,25 млн долларов) на благотворительность.

Битва за замок Хогвартс – ключевой эпизод седьмой книги о Гарри Поттере. По внутренней хронологии цикла романов битва состоялась 2 мая 1998 года, передает ТАСС.

Роулинг отметила, что «сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс», но заявила, что «неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей», так как многие «в реальности теряют сейчас родных».

Писательница заявила, что в «тяжелые времена хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым». В связи с этим «в честь битвы за Хогвартс» она решила передать деньги на благотворительность.

Средства поровну разделят две британские организации. Первая оказывает помощь бездомным, вторая – жертвам домашнего насилия.



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