Воздушный парад над Вашингтоном в честь тех, кто сражается с пандемией

02.05.2020, 23:15, Новости дня

Пилотажные группы ВВС США «Буревестники» и ВМС США «Голубые ангелы» провели в субботу воздушный парад над Вашингтоном в честь людей, находящихся на передовых линиях борьбы со вспышкой коронавируса.

Самолеты ВВС и ВМС также пролетели над Балтимором – крупнейшим городом штата Мэриленд и над штатом Вирджиния, а затем над Атлантой – столицей штата Джорджия.

Воздушный парад в небе над Капитолием

Днем 1 мая пилоты нескольких баз ВВС устроили воздушные парады в честь борцов с коронавирусом в небе над Аризоной, Луизианой и Оклахомой.

"Голубые ангелы" и "Буревестники" пролетели над Монументом Вашингтону

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро пятницы коронавирусом с начала года заразились свыше 1 миллиона 147 тысяч американцев, из них более 66 тысяч умерли.