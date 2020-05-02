Во Львовской области пограничники ранили водителя, который пытался на них наехать – ГПСУ

02.05.2020, 23:10, Новости дня

Вечером 1 мая во Львовской области ранение получил водитель автомобиля, который пытался наехать на сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом 2 мая проинформировал сайт ведомства.

“Пограничники Львовского отряда получили оперативное сообщение о шуме двигателя летательного аппарата типа дрон в направлении государственной границы… У одного из населенных пунктов Иваничевского района пограничники обнаружили легковой автомобиль Škoda. На требование военнослужащих об остановке автомобиля водитель не отреагировал и, попытавшись наехать на пограничника, обратился в бегство”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что после того, как машину через несколько минут обнаружили в лесном массиве, водитель снова не остановился и снова попытался наехать.

“С целью остановки легковушки и учитывая угрозу жизни сотрудникам Госпогранслужбы, наряд совершил предупредительные выстрелы в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить. К месту происшествия был вызван наряд полиции и скорая помощь, ведь водитель получил осколочное ранение. До приезда “скорой” пограничники оказали правонарушителю первую медицинскую помощь”, – описали в пограничном ведомстве происходившее.

Еще два человека из этой машины, как выяснилось, вышли ранее.

“В результате поисковых мероприятий пограничники обнаружили гражданина Украины с документами и установили, что ранее это лицо уже задерживали польские коллеги за перемещение табачных изделий. Также на месте происшествия были обнаружены летательный аппарат и два пакета с товарами медицинского назначения, а именно защитные маски”, – рассказали в ГПСУ.

Раненый водитель с ранениями, которые не угрожают его жизни, находится в больнице, а ситуацию изучают сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции.