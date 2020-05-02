“Меня ограбили”. Коломойский собирается оспаривать в ЕСПЧ национализацию “ПриватБанка”

02.05.2020, 23:10, Новости дня

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в комментарии телеканалу hromadske, что после принятия законопроекта, запрещающего возвращение национализированных банков прежним владельцам, будет оспаривать национализацию “ПриватБанка” в Европейском суде по правам человека.

“Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны – и я могу обращаться в Европейский суд”, – сказал он.

Коломойский добавил, что, вероятно, представлять его интересы будет Андрей Портнов, экс-глава администрации беглого президента Украины Виктора Януковича.

“Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединении, и он все выиграл… Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной и надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе”, – считает он.

Коломойский уверен, что в 2016 году государство забрало у него “курицу, которая несла золотые яйца”. “[Представители власти] рассказывают бывшим владельцам, что ее неправильно кормили, а если бы кормили правильно, несла бы платиновые”, – сказал экс-владелец “ПриватБанка”.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (известен как “антиколомойский” закон) в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

После принятия документа в первом чтении депутаты подали к нему более 16 тыс. поправок, профильный комитет завершил их рассмотрение 27 апреля.

30 апреля Рада утвердила упрощенную процедуру рассмотрения поправок в сессионном зале. Ожидается, что документ будет проголосован во втором чтении после 10 мая.