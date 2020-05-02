“Может, нам повезет”. Главврач Александровской больницы надеется, что после отмены карантина количество больных коронавирусом не увеличится

02.05.2020, 23:10, Новости дня

Весеннее потепление может предотвратить резкий скачок количества заразившихся коронавирусом в случае отмены карантина. Такое мнение в интервью LB.ua высказала Людмила Антоненко, главный врач киевской Александровской больницы, которая принимает пациентов с COVID-19.

“[Количество инфицированных] может расти, а, возможно, нам повезет: уже солнышко, воздух прогревается, может, будет не так много больных, как могло быть в другой период года”, – сказала Антоненко.

Отвечая на вопрос, будет ли вторая волна эпидемии осенью, врач сказала: “Ожидается, что да. Мы не знаем, как будет вести себя этот вирус, но по законам жизни вирусов должны быть вторая волна. Об этом говорят инфекционисты и эпидемиологи”.

Группа исследователей из университета в китайском Гуанчжоу (провинция Гуандун) в марте 2020 года пришла к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 “очень чувствителен” к температуре воздуха и лучше распространяется при +8,72 °С. В то же время другая группа исследователей из Гарварда пришла к выводу, что коронавирус может распространяться в разных средах, поэтому ожидания, что эпидемия пойдет на спад с приходом лета могут не оправдаться.

Американский вирусолог, замдиректора по науке отдела вакцин Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков прогнозировал, что вторая волна эпидемии может быть не такой опасной.

“Все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасны, но постепенно становятся щадящими. Если вирус убивает своего хозяина или отправляет его в больницу, он выпадает из циркуляции и не может передаваться другому. Передаются только те вирусы, которые своего хозяина не убивают, так что он может продолжать заражать других людей. Поэтому любой новый вирус постепенно становится менее опасным. Это фундаментальный биологический закон”, – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тыс. скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 11 411 человек (+550 за последние сутки), 279 из них умерли (+7), 1498 выздоровели (+85).