Ольгу Бузову до слёз разозлили жалующиеся на жизнь участники реалити-шоу «Дом-2»

02.05.2020, 23:09, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова раскритиковала участников скандального реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость до слёз расстроилась из-за молодых людей, жалующихся на жизнь и отсутствие «волшебства», и напомнила всем о происходящем в мире и стране.

В недавнем эфире программы «Бородина против Бузовой» певица пояснила о том, как её расстроили участники проекта, проживающие на Сейшелах. Так, кто-то из них пожаловался, мол, у него уже два месяца не было «волшебства», что является «кодовым словом» для секса. Это невероятно возмутило Ольгу Бузову. Она считает, участники проекта, в отличие от миллионов людей во всём мире, находятся в полнейшей безопасности, могут отдыхать, живут на полном обеспечении, но при этом высказывают жалобы на отсутствие интимных отношений, без которых им «сложно жить». Певица со слезами на глазах напомнила о продолжающейся пандемии коронавируса, задав участникам «Дома-2» закономерный вопрос: «Вы сошли с ума?»

Позже в соцсети Бузова снова обсудила ту же ситуацию, призвав всех в непростое время быть терпимее друг к другу, думать не только о себе, но и об окружающих. Кроме того, по мнению ведущей, нельзя ставить свои интересы в приоритет постоянно и хотя бы иногда следует вспоминать, что кому-то на данный момент может быть хуже, а проблемы у него гораздо серьёзнее отсутствующего пару месяцев «волшебства».