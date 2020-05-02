 

Ученые нашли возможную причину нарушения памяти и внимания у детей

02.05.2020, 23:06, Разное

Стресс, который испытывают будущие матери, может иметь последствия для развития мозга плода, согласно американскому исследованию, опубликованному в JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 119 здоровых беременных женщин с высоким уровнем образования и доходов, которые согласились сделать два МРТ головного мозга плода в течение третьего триместра.

Во время обоих посещений участницы заполняли стандартные анкеты о стрессе, симптомах тревожности и депрессии. Уровень стресса выше среднего зафиксирован у 27% женщин, уровень тревожности – у 26%, показатели депрессии – у 11%.

Ученые обнаружили связь между этими симптомами у матери и различиями в структуре мозга плода. Когда беременная женщина находится в состоянии стресса, размер гиппокампа плода (отдела мозга, который отвечает за память, эмоции и обучение), как правило, меньше.

Также были выявлены признаки усиленной «гирификации» (процесса формирования извилин и борозд головного мозга у плода) на поверхности мозга, что может повлиять на количество нейронов и связей между ними.

Ранее исследования показывали, что изменения в этих участках головного мозга связаны с нарушениями внимания и памяти, сложностями в обучении и контроле эмоций.

 «Необходимо долгосрочное наблюдение, чтобы подтвердить, возникнут ли эти проблемы во время младенчества и детства у этих детей. Существуют проверенные инструменты скрининга. Мы должны сделать его простым и рутинным, чтобы вести эти важные обсуждения и рассеивать стигму, связанную с проблемами психического здоровья, тогда мамы и их дети будут здоровее», – отметила старший автор исследования Кэтрин Лимперопулос (Catherine Limperopoulos), руководитель Центра развития мозга при детской национальной больнице в Вашингтоне.

Симптомы депрессии во время беременности связаны с более низким уровнем креатина и холина в мозге плода. Как отметили авторы, в норме уровни этих химических веществ повышаются на поздних сроках беременности, поскольку скорость образования новых клеток возрастает.



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