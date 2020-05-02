В Черкасском ПНИ коронавирусом заболели 43 человека

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02.05.2020, 23:05, Новости дня

В Черкасском психоневрологическом интернате, расположенном в Вольском районе (Саратовская область), коронавирусом заболели 43 человека. Это 25 постояльцев и 18 сотрудников заведения.

Ранее минздрав области сообщал о смерти пожилой женщины, проживавшей в интернате. У пациентки был диагностирован коронавирус, помимо того, она страдала от хронической болезни сердца. Минсоцзащиты подтвердило факт заражения, но обратило внимание на бессимптомность течения заболевания у COVID-положительных обитателей ПНИ.

Всего в Саратовской области заболели 535 человек. До 11 мая в регионе ограничена работа объектов торговли, население обязали сидеть по домам, выходить в аптеку, магазин или выгуливать животное можно только в маске, передает РИА Новости. 

Балтайский, Ершовский районы и два села в Вольском закрыты на карантин. 



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