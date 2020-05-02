 

Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

02.05.2020, 23:05, Новости дня

Полузащитники московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки хотели бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Приоритетным вариантом для футболистов столичной команды является испанская Ла Лига.

По информации "Спорт-Экспресс", к братьям-близнецам в настоящий момент проявляют интерес испанская "Севилья", а также итальянские "Рома" и "Милан".

Напомним, что прошедшей зимой миланский клуб хотел арендовать до конца сезона Алексея Миранчука, однако "железнодорожники" отказались отдавать полузащитника.



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