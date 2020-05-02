 

Тер Штеген: переговоры с “Барселоной” о новом контракте приостановлены

02.05.2020, 23:05, Новости дня

Вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген подтвердил информацию о приостановке переговоров по новому контракту между ним и клубом. Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" первыми взяли паузу в вопросе продления соглашения с 27-летним голкипером сборной Германии.

"Мы провели предварительные переговоры. Я сообщил, что сначала необходимо все обдумать. Сейчас существует много более важных вещей, чем продление контракта. Мы отложили этот вопрос. В настоящий момент никакие переговоры не ведутся", – цитирует тер Штегена Kicker.

Напомним, что действующий договор немецкого вратаря с "Барселоной" рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что на тер Штегена претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".



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