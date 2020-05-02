Анастасия Волочкова на самоизоляции продемонстрировала «зажигательные танцы» со срыванием парика

02.05.2020, 22:53, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала новое видео, снятое дома в период самоизоляции. В кадрах знаменитость продемонстрировала «зажигательные танцы» со срыванием парика.

Анастасия Волочкова наравне с обычными россиянами и множеством коллег по шоу-бизнесу сейчас соблюдает рекомендованный из-за коронавируса режим самоизоляции. Однако даже дома балерина не скучает, что и показала в недавнем ролике в соцсети. В кадре можно увидеть большую гостиную в загородном доме Волочковой, играющего на рояле музыканта и саму балерину, показывающую «зажигательные па». Завершается танец весьма оригинальным образом – срыванием с головы парика с длинными светлыми волосами, который затем «летит» прямо в камеру.

В той же публикации Анастасия Волочкова разместила продолжение этого ролика, где продемонстрировала традиционный шпагат, на сей раз в кресле, чем заслужила аплодисменты присутствовавшего рядом мужчины. В подписи к посту балерина отметила: «Здорово уметь дружить, веселиться, не унывать, делиться позитивом и устраивать спонтанные весёлые встречи с друзьями».