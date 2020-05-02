 

Анастасия Волочкова на самоизоляции продемонстрировала «зажигательные танцы» со срыванием парика

02.05.2020, 22:53, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала новое видео, снятое дома в период самоизоляции. В кадрах знаменитость продемонстрировала «зажигательные танцы» со срыванием парика.
Анастасия Волочкова наравне с обычными россиянами и множеством коллег по шоу-бизнесу сейчас соблюдает рекомендованный из-за коронавируса режим самоизоляции. Однако даже дома балерина не скучает, что и показала в недавнем ролике в соцсети. В кадре можно увидеть большую гостиную в загородном доме Волочковой, играющего на рояле музыканта и саму балерину, показывающую «зажигательные па». Завершается танец весьма оригинальным образом – срыванием с головы парика с длинными светлыми волосами, который затем «летит» прямо в камеру.

В той же публикации Анастасия Волочкова разместила продолжение этого ролика, где продемонстрировала традиционный шпагат, на сей раз в кресле, чем заслужила аплодисменты присутствовавшего рядом мужчины. В подписи к посту балерина отметила: «Здорово уметь дружить, веселиться, не унывать, делиться позитивом и устраивать спонтанные весёлые встречи с друзьями».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Артефакт (Москва заблокированная)

05.04 / Мнение: Куба спасает!

03.04 / США купили у России доставленное военным самолетом медоборудование для лечения COVID-19.

30.04 / «Без водолазных очков не выходит»: Валерия показала сборы Иосифа Пригожина в аптеку

24.05 / Ученые установили пользу усов

09.04 / Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 и Redmi SonicBass получили сертификат Bluetooth

26.03 / Биологи выяснили, как мшанкам удалось прожить 490 млн лет

17.04 / Россиянин с коронавирусом поплатился за побег из больницы

15.04 / В Apple официально презентовали новый бюджетный iPhone SE для России

22.04 / Личное: Не поправилась! 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска