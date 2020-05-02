 

«Аэрофлот» ввел субсидируемые билеты из Калининграда для всех россиян

02.05.2020, 22:53, Новости дня

Все граждане РФ могут приобрести субсидируемые авиабилеты из Калининграда в Москву, сообщила компания «Аэрофлот».

Компания сообщила, что вводятся «новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам» для данного маршрута. Такой тариф в экономическом классе обслуживания могут «приобрести все граждане» РФ «без ограничений». Билет стоит 3,8 тыс. рублей.

Прежде субсидируемые билеты из Калининграда в Москву были предусмотрены только для лиц моложе 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов и других групп, передает ТАСС.

В апреле РЖД временно отменила поезда в сообщении между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву



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