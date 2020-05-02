Собянин допустил сокращение выдачи спецпропусков в Москве

02.05.2020, 22:42, Разное

Московские власти при необходимости могут ужесточить ограничения в столице, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на «России 1».

«Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер», — заявил он (цитата по Интерфаксу).

Собянин заявил, что в качестве инструмента для ужесточения мер будут использованы цифровые пропуска: «Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними».

Мэр Москвы добавил, что послаблений ограничений пока не планируется. По его словам, система здравоохранения города испытывает все большие нагрузки каждый день.

Ранее Собянин отметил, что число заразившихся коронавирусом в городе составляет примерно 2% от общего количества жителей столицы. Он также заявил, что в Москве почти в два раза повысилась выявляемость коронавирусной инфекции.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19, в столице инфекция подтверждена у 62 658 человек из 124 054 случаев по стране. В Москве также больше всего умерших с коронавирусом (695 из 1222). Выздоровели в столице 6374 человека, по всей стране — 15 013.

Ограничения в связи с пандемией коронавируса в Москве продлены до 11 мая включительно. Помимо пропусков для поездок на транспорте, среди них – режим самоизоляции для граждан, в соответствии с которым они могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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