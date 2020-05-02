Ученые рассказали, что будет с организмом, если есть яйца каждый день

02.05.2020, 22:31, Новости дня

Во время новых исследований обнаружилось, что необходимой суточной дозой для взрослого человека является употребление двух-трех яиц ежедневно.

По словам специалистов, такое количество яиц в день подарит человеку сытость. Благодаря питательным веществам насыщение происходит быстро, а голод еще долго не беспокоит. Употреблять яйца особенно важно для спортсменов. Аминокислоты в этом продукте питания способствуют поддержанию мышечной ткани и правильному обмену веществ. Витамины группы А, В, D и Е, которые содержаться в яйцах, препятствуют возникновению сезонного авитаминоза.

Ежедневное употребление двух-трех яиц способствует укреплению глазной мышцы, поддерживает работоспособность сердечно-сосудистой системы, снижает риск развития злокачественных опухолей, замедляет процесс старения и укрепляет клетки организма.