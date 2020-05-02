Для поиска темной материи ученые используют самый холодный материал во Вселенной

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02.05.2020, 22:31, Новости дня

Астрофизики для поиска темной материи используют самый холодный материал во Вселенной.

Таким материалом является конденсатный комагнетометр Бозе-Эйнштейна. Он был создан благодаря двум разным атомными внутренними состояниями 87Rb, содержащимися в одной пространственной волновой функции.

Чтобы обнаружить темную материю, специалисты намерены использовать уникальные свойства бозе-эйнштейновских конденсатов. Во время экспериментов эксперты используют бозе-эйнштейновские конденсаты, которые являются газами, охлажденными почти до абсолютного нуля. Их главная особенность в том, что они очень чувствительны к магнитным полям и новым экзотическим силам.



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