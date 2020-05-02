Компания Deepcool выпустила систему охлаждения Gammaxx 400 EX весом 930 г

02.05.2020, 22:30, Разное

Прайс китайской компании Deepcool, которая занимается производством компьютерных комплектующих, пополнился новой системой охлаждения Gammaxx 400 EX. Новинка весит 930 граммов и является последователем презентованной несколько лет назад Gammaxx 400.

Данная разработка отличается более высоким уровнем производительности, которую обеспечивают два вентилятора, увеличенная общая площадь и 56 пластин радиатора. Они нанизаны на теплопроводящие трубки, которые взаимодействуют с покрытием процессора. Параметры радиатора достигают 127 на 50 на 166 мм. Обдувают его вентиляторы TF120, которые способны развивать скорость вращения в 500-1500 об/мин. Поток воздуха при этом может достигать 88,3 м3/ч.

Данная система обладает низким уровнем шума. Gammaxx 400 EX окажется эффективной для охлаждения большого перечня процессоров компании Intel и продуктов AMD.