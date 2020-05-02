В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

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02.05.2020, 22:16, Новости дня

В Москве за сутки умерли 34 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них подтвердился диагноз «пневмония», а также был «получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице возросло до 729 человек.

1 мая сообщалось, что за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, что позволяет уже на ранних стадиях купировать распространение инфекции, по этому показателю город вышел в мировые лидеры.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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