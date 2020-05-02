Spiegel – НАТО готовится к отражению второй волны коронавируса

02.05.2020, 22:13, Новости дня

В НАТО не исключают вероятности второй волны коронавируса осенью этого года, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В связи с этим генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг хочет заблаговременно озаботиться всеми необходимыми запасами, а также разработать общий план действий для сплочённой борьбы с пандемией.



Reuters

НАТО опасается второй волны коронавируса осенью этого года. По информации немецкого журнала Der Spiegel, на тайном заседании на прошедшей неделе представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с эти решили дать ход военному плану действий.

Таким образом военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку затронутым инфекцией странам НАТО. План действий должен сформироваться под эгидой главнокомандующего вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса. Дипломаты альянса считают, что трансатлантический союз должен быть лучше вооружён на случай эпидемии. Опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью должен возникнуть также отдельный долгосрочный план под названием Pandemic Response Contingency Plan.

Столтенберг настаивает на скорейшем продвижении плана действий в связи с коронавирусом. Он бы хотел, чтобы первый документ был представлен, согласован и принят уже на следующем собрании министров обороны в конце июня. В тайном совете НАТО Столтенберг сказал, что лучше согласованная реакция на вторую волну коронавируса может стать индикатором убедительности и сплочённости альянса. Напротив, разработка второго, более масштабного плана по борьбе с пандемией, потребует больше времени.

Генеральный секретарь НАТО с некоторым разочарованием вынужден констатировать, что альянс далёк от хорошей подготовки к пандемии коронавируса, отмечает Der Spiegel. Это касается не только воздействия на миссии НАТО, например, в Литве или Косове, где коронавирусом заразилось много военнослужащих, в том числе, бундесвера.

Кроме того, у военных отсутствуют концепции для оказания поддержки. Вместо этого члены альянса предпринимали различные шаги в индивидуальном порядке — например, организовывали военные перелёты для оказания помощи или транспортировали больных коронавирусом. Лишь после долгой неразберихи самолёты смогли пролететь над Европой по упрощённой процедуре с едиными для всего НАТО опознавательными сигналами, без получения отдельных разрешений от каждой страны.

Столтенберг намерен подготовиться ко вводу подобных упрощений и на случай второй волны коронавируса. Так, он предлагает организовать совместное снабжение защитными материалами и медикаментами через агентство альянса NATO Support and Procurement Agency. Для этого главнокомандующий Уолтерс в ближайшие недели должен не только провести стратегическую оценку, но и представить уже готовый документ с вариантами военного ответа на вызовы пандемии.

По информации Der Spiegel, сначала в НАТО думали ограничиться разработкой масштабного плана на случай пандемии. Однако на это нужно много времени, а военные считают возможной вторую волну коронавируса, поэтому теперь необходимо как можно скорее принять план действий для этого сценария. Для обычно инертного альянса сроки для принятия этого документа, в котором члены НАТО также должны обозначить, какой вклад они внесут в общее дело, крайне амбициозны, отмечает немецкий журнал.

Разработка плана действий находится в начальной стадии. По данным дипломатов НАТО, речь должна идти о логистике, транспортных маршрутах и организации полевых лазаретов для больных COVID-19. Тогда, чтобы активировать план действий в случае второй волны коронавируса, понадобится только решение совета НАТО.

Для внутреннего пользования генеральный секретарь Столтенберг представил своего рода план из восьми пунктов, который в ближайшие недели должны доработать военные. Почти все пожелания касаются лучшего сотрудничества среди партнёров по НАТО, упрощения оказания помощи по военным каналам, а также упрощения способа действий при защите граждан в условиях чрезвычайных ситуаций. С точки зрения Столтенберга, в одной только Европе существует слишком много различающихся между собой концепций.

Как отмечает немецкий журнал, действия Столтенберга показывают, что он видит в кризисе с коронавирусом далеко не только медицинскую проблему. Как и ЕС, глава НАТО опасается, что индивидуальные инициативы отдельных стран альянса или резкие обвинения со стороны американского президента Дональда Трампа могут пошатнуть сплочённость НАТО.

Уже сейчас дипломаты с беспокойством следят за тем, как противники альянса — Китай и РФ — пытаются использовать разобщённость НАТО для своей выгоды, пишет Der Spiegel. Так, в начале кризиса Пекин и Москва без всяких бюрократических препон отправили помощь в Италию и Люксембург. Во внутренних документах немецкого правительства ситуация оценивается трезво: НАТО и ЕС на этой фазе выглядели не слишком хорошо, потому что им понадобилось слишком много времени для организации помощи.

В долгосрочной перспективе проблему для альянса также представляет спад в экономике, вызванный пандемией. Дипломаты НАТО считают, что почти все члены альянса будут вынуждены скорректировать свои амбициозные цели по повышению расходов на оборону в сторону уменьшения. Соответствующие сигналы уже приходят из скандинавских стран. Тогда под угрозой окажется уже не только сплочённость, но и военная мощь НАТО.

Споры по поводу необходимости увеличить расходы на оборону в последние годы постоянно приводили к разногласиям между президентом США Дональдом Трампом и его европейскими союзниками по НАТО — и, в первую очередь, с Германией, напоминает издание.

Таким образом, в июне у министров обороны будет более чем достаточно тем для обсуждения. Изначально предполагалось, что встреча должна пройти в Албании. Однако теперь из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщают, что из-за кризиса с коронавирусом министры, вероятно, проведут саммит по видеосвязи, пишет Der Spiegel.