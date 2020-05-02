 

«Сильно люблю тебя»: Виктория Бекхэм поздравила супруга с именинами снимком 23-летней давности

02.05.2020, 22:09, Разное

Виктория Бекхэм поздравила с днем рождения Дэвида Бекхэма снимком 23-летней давности. На фото пара выгуливаем своих питомцев в Манчестере.
Спортсмен Дэвид Бекхэм празднует свое 45-летие 2 мая. Футболист целый день принимает поздравления от родных, друзей и фанатов. Но самой первой именинника поздравила супруга Виктория. На своей странице в Instagram она поделилась архивным снимком 23-летней давности. В посте дизайнер вспомнила их прогулки с домашними питомцами – собаками Снупом и Паффи. Также знаменитость призналась мужу в любви.

Фотография была сделана в 1997 году, на ней молодые влюбленные гуляют со своими щенками. Дэвид Бекхэм очень серьезен и шагает вперед, держа Викторию за руку. Она же на снимке выглядит очень счастливой. Фанаты написали много поздравлений имениннику, пожелав ему много счастья и крепкого здоровья.

Пара вместе еще с 1997 года, а поженились футболист и экс-певица в 1999-м, и тогда же родился их сын Бруклин. Всего у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей – три сына и дочь.

Напомним, футболист участвовал в акции «Аплодисменты для героев», где с другими спортсменами поддержал докторов, которые сдерживают натиск коронавируса. Недавно на статую Дэвида Бекхэма в Лос-Анджелесе надели маску. Так футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» просит болельщиков придерживаться мер предосторожности во время эпидемии.



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