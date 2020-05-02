 

Британия почти догнала Италию по числу жертв коронавируса

02.05.2020, 22:08, Новости дня

Число жертв коронавируса в Великобритании почти достигло уровня Италии, сообщают британские СМИ.

Британский министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик сообщил, что в Великобритании выявили 28 тыс. 131 случай коронавируса, передает РИА «Новости».

Из сводки итальянской службы гражданской обороны следует, что число жертв коронавируса в Италии достигло 28 тыс. 710 человек.

Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 621, в Италии – на 474 челолвека.

По мнению британских СМИ, Великобритания на следующей неделе, вероятно, обойдет Италию по количеству смертей пациентов от COVID-19. Сейчас Италия находится на втором месте среди стран мира по числу жертв COVID-19, передает «Интерфакс».

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что в Великобритании пройден пик вспышки коронавируса.

Больше всего пациентов с COVID-19 скончалось в США – свыше 65 тыс. человек.



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