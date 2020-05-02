VOAэкспресс 2 мая 2020

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02.05.2020, 21:55, Новости дня

Твиттер

Не стоит недооценивать серьезность некоторых сообщений, которые публикуются в социальных сетях и, в частности, в Твиттере. К примеру, США и группировка «Талибан» публично выразили в Твиттере недовольство друг другом из-за срыва мирного процесса, а недавний твит Илона Маска и вовсе привел к резкому падению акций компании Tesla.

Коронавирус и экономика

Как эпидемия коронавируса изменит экономику США и мира? Чья антикризисная политика – американская или европейская – более эффективна? Следует ли в этих условиях сокращать прием иммигрантов? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью с профессором Гарвардского университета Меган Грин

Хай, Tech!

В условиях карантина все чаще можно услышать о необходимости внедрения систем отслеживания контактов. Подробнее о том, как происходит в мире разработка подобных технологий, смотрите в новом выпуске «Хай, Tech!»

Сэм Ллойд

Актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Теда в популярном ситкоме «Клиника», скончался в возрасте 56 лет

«Природа исцеляется»?

Коронавирус, улучшение качества воздуха, фейки о дельфинах в Венеции и гладиаторы в Самаре: рассказываем, что объединяет эти, казалось бы, несвязанные темы и каким образом карантин влияет на окружающую среду.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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