У первого заместителя главы Житомирского облсовета выявили COVID-19

02.05.2020, 21:55, Новости дня

Первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил 2 мая агентству УНН.

По словам чиновника, подтверждение своей болезни он получил 1 мая из областного лабораторного центра.

Симптомов коронавирусной инфекции у Крамаренко нет, он находится на самоизоляции, отмечает агентство.

Первый замглавы облсовета рассказал, что в ближайшее время тест на коронавирусную инфекцию пройдут все, с кем он последнее время контактировал.

Крамаренко утверждает, что контактные лица уже уведомлены о происходящем и находятся в связи с этим на самоизоляции.

По состоянию на утро 2 мая в Украине было выявлено 11 411 случаев COVID-19 (в Житомирской области – 393), с начала эпидемии 279 умерли, 1498 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.