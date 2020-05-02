Число жертв эпидемии коронавируса в Испании превысило 25 тысяч

02.05.2020, 21:55, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Испании скончались 276 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства, опубликованные 2 мая.

Таким образом, третьи сутки подряд смертность в Испании не превышает 300 человек: 30 апреля было зафиксировано 268 летальных случаев, 1 мая – 281. Это минимальные показатели с последней декады марта.

Общее число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 25 100.

Коронавирус методом ПЦР-диагностики подтвердили у 216 582 человек (из них 1147 – за последний день). Выздоровели, по данным ведомства, 117 248 человек (+2570).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тыс. скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.