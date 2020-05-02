 

В сезон гриппа тоже много больных, некоторые умирают. Но коронавирус заразнее и опаснее – главврач Александровской больницы

02.05.2020, 21:55, Новости дня

Болезнь, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, более опасна, чем сезонный грипп. Об этом в интервью LB.ua заявила Людмила Антоненко, главный врач киевской Александровской больницы, которая принимает пациентов с COVID-19.

“Действительно, в сезон гриппа тоже поступает много больных, есть и очень тяжелые пневмонии, и пациенты умирают, и медицинский персонал болеет. Например, в этом году мы спасли больного, который был просто обречен, подключив его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). У него был грипп типа А. Он очень опасный, очень контагиозный [заразный], но мы видим, что COVID-19 еще более контагиозный, еще более опасный”, – подчеркнула Антоненко.

Она добавила, что “только благодаря карантину мы не испытываем огромной нагрузки на учреждения здравоохранения”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 11 411 человек (+550 за последние сутки), 279 из них умерли (+7), 1498 выздоровели (+85).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

10.04 / Коллекторы заработают на кризисе: должников станет больше

31.03 / Интерпол предупреждает, что преступники не сидят на карантине

15.04 / В Кремле рассмотрят просьбу ветеранских организаций перенести дату парада Победы

29.03 / Вазелин вместо чудо-мази и “бабкоразведение”: как мошенники наживаются на знаменитостях

21.04 / Голодные французы создали многокилометровую очередь в McDonald’s

30.04 / Трамп считает, что Китай заинтересован в его поражении на выборах

14.04 / ООН запустила кампанию против распространения дезинформации о коронавирусе в Сети

18.04 / На Украине в пожарах в Чернобыльской зоне обвинили диверсантов

21.04 / Пресс-секретарь “Квартала 95” претендует на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска