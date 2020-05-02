В сезон гриппа тоже много больных, некоторые умирают. Но коронавирус заразнее и опаснее – главврач Александровской больницы

02.05.2020, 21:55, Новости дня

Болезнь, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, более опасна, чем сезонный грипп. Об этом в интервью LB.ua заявила Людмила Антоненко, главный врач киевской Александровской больницы, которая принимает пациентов с COVID-19.

“Действительно, в сезон гриппа тоже поступает много больных, есть и очень тяжелые пневмонии, и пациенты умирают, и медицинский персонал болеет. Например, в этом году мы спасли больного, который был просто обречен, подключив его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). У него был грипп типа А. Он очень опасный, очень контагиозный [заразный], но мы видим, что COVID-19 еще более контагиозный, еще более опасный”, – подчеркнула Антоненко.

Она добавила, что “только благодаря карантину мы не испытываем огромной нагрузки на учреждения здравоохранения”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 мая в мире коронавирусом заразились 3,36 млн человек, из них 239 тысяч скончались, 1,06 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 11 411 человек (+550 за последние сутки), 279 из них умерли (+7), 1498 выздоровели (+85).