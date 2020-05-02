«Вот это тёлочка»: Юлия Ковальчук поразила мужа своим преображением
02.05.2020, 21:53, Разное
Юлия Ковальчук решила выйти из имиджа домохозяйки, в котором пребывает в последнее время после введения карантина из-за COVID-19 и провела эксперимент над собственной внешностью. Знаменитость подобрала яркий образ выходного дня. Мужа преображение артистки поразило настолько, что он смог вымолвить одну лишь фразу: «Вот это тёлочка».
Юлия Ковальчук, как и многие другие знаменитости, находится на карантине. Свободное время певица посвящает домашним хлопотам и любимой семье. При этом артистка успевает заботиться о себе и всегда прекрасно выглядит. Впрочем, с приходом уик-энда у Юлии Ковальчук появилось желание изменить привычный образ и попробовать что-то более смелое. Результат своего эксперимента знаменитость продемонстрировала в аккаунте Instagram. Певица опубликовала фото, на котором позирует с эффектным макияжем и романтической укладкой. Муж Алексей Чумаков был восхищен внешностью любимой жены, в порыве эмоций он назвал супругу «тёлочкой».
Об этом Юлия Ковальчук пояснила подписчикам, предложив обсудить данную тему в ближайшем прямом эфире. Поклонники поспешили высказать свои суждения в ленте комментариев. Мнения фанатов при этом разделились. Одни заявляют, супругу певицы не следовало использовать данный оборот речи, другие говорят, что он просто не смог подобрать нужных слов, чтобы выразить восхищение.
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