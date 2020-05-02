 

Во Франции число погибших от коронавируса превысило 24 тыс. человек

02.05.2020, 21:30, Новости дня

Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 24,7 тыс. человек, сообщил французский минздрав.

За последние сутки количество умерших выросло на 166 человек, среди них почти 15,5 тыс. умерли в больницах, еще 9,2 тыс. смертей, связанных с вирусом, подтвердили в социально-медицинских учреждениях, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 106-летняя постоялица дома престарелых во Франции Элен Лефевр смогла вылечиться от коронавируса.



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