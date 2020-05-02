 

Специалисты напомнили, с чем категорически нельзя пить чай

02.05.2020, 21:30, Разное

Специалисты рассказали о ряде продуктов, которые нельзя добавлять в чай. В сочетании с напитком они теряют полезные свойства, а некоторые даже становятся опасными для здоровья.
О полезных свойствах чая известно давно, он считается самым популярным напитком в мире. Эксперты давно знают, что в чай категорически нельзя добавлять сахар. Он замедляет метаболизм и приводит к развитию онкологических процессов.

Также не стоит класть в этот напиток и лимон. От высокой температуры пропадают все полезные вещества цитруса. В чае имеются и природные антиоксиданты, необходимые организму человека для борьбы с различными болезнями, но если в него наливают молоко, то уменьшается их количество, так как кальций мешает им усваиваться.

В горячий чай нельзя добавлять и мед. Он превращается в канцероген при высоких температурах, а это соединение вредит здоровью.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Ученые: Существующие лекарства продемонстрировали неэффективность против коронавируса

13.04 / Проверено на себе: тестируем новую смарт-маску UFO 2 от FOREO

02.04 / Мнение: Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

11.04 / Мнение: Последний в мире политик

02.05 / «Я всегда любил поесть»: Николай Басков предстал на детском фото в маске поросенка

21.04 / Xiaomi представила смарт-удлинитель с быстрой зарядкой за 9 долларов

01.04 / Канем в лето?

30.04 / Технологии: “Легкие с мылом не помоешь”. Что происходит на стройке на юго-востоке Москвы, рядом с которой обнаружено радиоактивное загрязнение

26.04 / Exclusive: Китай направил в Северную Корею команду, включающую медицинских экспертов, для консультаций по здоровью лидера страны Ким Чен Ына

15.04 / В Подмосковье открыли очередную лабораторию для исследований на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска