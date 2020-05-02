Специалисты напомнили, с чем категорически нельзя пить чай

02.05.2020, 21:30, Разное

Специалисты рассказали о ряде продуктов, которые нельзя добавлять в чай. В сочетании с напитком они теряют полезные свойства, а некоторые даже становятся опасными для здоровья.

О полезных свойствах чая известно давно, он считается самым популярным напитком в мире. Эксперты давно знают, что в чай категорически нельзя добавлять сахар. Он замедляет метаболизм и приводит к развитию онкологических процессов.

Также не стоит класть в этот напиток и лимон. От высокой температуры пропадают все полезные вещества цитруса. В чае имеются и природные антиоксиданты, необходимые организму человека для борьбы с различными болезнями, но если в него наливают молоко, то уменьшается их количество, так как кальций мешает им усваиваться.

В горячий чай нельзя добавлять и мед. Он превращается в канцероген при высоких температурах, а это соединение вредит здоровью.