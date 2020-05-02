 

В Якутии треть сотрудников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

02.05.2020, 21:25, Разное

Там работает более 10 тысяч человек.

Более трех тысяч вахтовиков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Всего в Чаянде работают более 10 тысяч человек из 79 подрядных предприятий «Газпрома». Несколько дней назад вахтовики вышли на сход из-за того, что начальство не приняло никаких мер для защиты сотрудников после первых случаев заражения коронавирусом на месторождении.

Недовольные отмечали, что они продолжают жить в общежитиях, где сложно соблюдать режим самоизоляции, а также жаловались на плохие условия труда. После этого МЧС отправило на месторождение аэромобильный госпиталь для заразившихся рабочих, у всех остальных сотрудников взяли анализы на COVID-19. Здоровых вахтовиков пообещали вывезти рейсами авиакомпании «Якутия».

По состоянию на утро 2 мая в республике, по официальным данным, было зафиксировано 263 случая заражения коронавирусом, три человека скончались. Всего в РФ более 124 тысяч заболевших, 15 тысяч выздоровевших и более 1200 летальных исходов.

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Источник: Новая газета



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