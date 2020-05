Как нагибали Саудитов

02.05.2020, 21:18, Разное

От переводчика: Вообще-то оригинальное название сообщения Reuters – “Donald Trump has the Saudis over an oil barrel” можно перевести как “Дональд Трамп имеет Саудитов на бочке с нефтью” ))) Замечательное послесловие к шумной кампании “Россия потерпела поражение в нефтяной войне с Саудовской Аравией”.

01.05.2020

В связи с тем, что пандемия коронавируса привела к снижению спроса на нефть, поскольку потребители и промышленность во всем мире “закрылись” на карантин, президент Дональд Трамп предъявил саудовским лидерам ультиматум – сообщает Reuters

Во время телефонного разговора 2 апреля Дональд Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что, если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК ) не начнет сокращать добычу нефти, то он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства – сообщили четыре источника, знакомых с этим вопросом.

Угроза, о которой ранее не сообщалось, – разрушить 75-летний стратегический альянс, была центральной в кампании США по оказанию давления на Саудовскую Аравию. Эта угроза привела к знаменательному глобальному соглашению о сокращении добычи нефти, поскольку спрос на неё обрушился из-за пандемии коронавируса и принесла Белому дому дипломатическую победу.

Трамп высказал её наследному принцу за 10 дней до объявления о сокращении производства. Согласно источнику из США, который был проинформирован об обсуждении высокопоставленными представителями администрации, фактический лидер королевства был настолько ошеломлен угрозой, что приказал своим помощникам выйти из комнаты, чтобы он мог продолжить обсуждение в частном порядке.

Эти усилия продемонстрировали твердое намерение Трампа защитить нефтяную промышленность США от исторического падения цен, в то время когда правительства во всем мире закрыли свои экономики для борьбы с вирусом. Это также отразило впечатляющее изменение риторики Трампа в отношении нефтяного картеля. Президент давно критиковал ОПЕК за повышение цен на энергоносители из-за сокращения поставок, что обычно приводило к росту цен на бензин для американцев. Теперь Трамп попросил ОПЕК сократить добычу.

“Мы защищаем, а вы уничтожаете”

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что администрация уведомила саудовских лидеров о том, что без сокращения производства «не будет никакого способа помешать Конгрессу США ввести ограничения, которые могут привести к выводу американских войск». Чиновник подытожил аргумент, выдвинутый по различным дипломатическим каналам, который говорил саудовским лидерам: «Мы защищаем вашу индустрию, а вы уничтожаете нашу»

В интервью, данном вечером в среду в Белом доме, и в котором президент затронул ряд вопросов, связанных с пандемией, Трампа спросили об этих переговорах. На вопрос, сказал ли он кронпринцу, что США могут вывести войска из Саудовской Аравии, Трамп ответил: «Мне не нужно было говорить ему это».

«Я думаю, что и он и президент Путин, Владимир Путин, поступили очень разумно», сказал Трамп. «Они знали, что у них есть проблема, и тогда это произошло [- они уладили её]».

На вопрос, что он сказал кронпринцу Мухаммеду, Трамп ответил: «Им было трудно заключить сделку. И я поговорил с ним по телефону, и мы смогли договориться о сокращении производства», сказал Трамп.

Государственное управление по связям со СМИ Саудовской Аравии не ответило на запрос о комментариях. Саудовский чиновник, который попросил не называть его имени, подчеркнул, что соглашение представляет собой волю всех стран в так называемой группе нефтедобывающих стран ОПЕК+, в которую входят ОПЕК и коалиция во главе с Россией.

«Саудовская Аравия, Соединенные Штаты и РФ сыграли важную роль в соглашении ОПЕК+ по сокращению нефти, но без сотрудничества всех 23 стран, которые приняли участие в соглашении, этого бы не произошло», – сказал саудовский чиновник. который отказался комментировать дискуссии между лидерами США и Саудовской Аравии.

Усиление давления

За неделю до телефонного звонка Трампа наследному принцу Мухаммеду, сенаторами-республиканцами США Кевином Крамером и Дэном Салливаном был представлен законопроект о выводе всех войск США, ракет «Патриот» и систем противоракетной обороны из королевства, если Саудовская Аравия не сократит добычу нефти.

Поддержка этой меры набирала обороты на фоне гнева Конгресса по поводу несвоевременной войны цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией. Королевство открыло краны в апреле, направив поток сырой нефти на рынки после того, как РФ отказалась углубить сокращения добычи в соответствии с более ранним соглашением о поставках ОПЕК.

12 апреля, под давлением Трампа, крупнейшие нефтедобывающие страны мира за пределами Соединенных Штатов согласились на самое крупное сокращение добычи, о котором когда-либо велись переговоры.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

Только что говорил с моим другом MBS (Наследным принцем Саудовской Аравии), который разговаривал с президентом РФ Путиным, и я ожидаю и надеюсь что они сократят [добычу] на, приблизительно 10 миллионов баррелей , а может быть и больше, что, если это произойдет будет ВЕЛИКОЛЕПНО для [нашей] нефтегазовой индустрии!

ОПЕК, РФ и другие (союзные им) производители сократили добычу на 9,7 миллионов ​​баррелей в сутки , или, примерно, 10% мирового производства. Половина этого объема пришлась на сокращение по 2,5 млн. баррелей в сутки Саудовской Аравией и Россией, бюджеты которых зависят от высоких доходов от нефти и газа.

Несмотря на соглашение о сокращении одной десятой мировой добычи, цены на нефть продолжали падать до исторического минимума. На прошлой неделе американские нефтяные фьючерсы упали ниже $ 0, поскольку продавцы платили покупателям, чтобы они не брали нефть, которую им негде хранить. Фьючерсы на нефть марки Brent, мировой ориентир по нефти, упали с 70 долларов в начале года до 15 долларов за баррель – уровня, которого не было со времени падения цен на нефть в 1999 году.

Однако соглашение о сокращении поставок может в конечном итоге повысить цены, поскольку правительства во всем мире начинают открывать свою экономику, а спрос на топливо растет с ростом перевозок. Каковы бы ни были последствия, переговоры знаменуют собой необычайную демонстрацию влияния США на мировую добычу нефти.

Крамер, республиканский сенатор от Северной Дакоты, сказал, что он говорил с Трампом о законе, предусматривающем вывод американских военных из Саудовской Аравии, 30 марта, т.е. за три дня до того, как президент позвонил наследному принцу Мохаммеду.

На вопрос, сказал ли Трамп Саудовской Аравии, что она может потерять военную поддержку США, министр энергетики США Дэн Бруйетт объяснил, что президент оставляет за собой право использовать любой инструмент для защиты американских производителей, включая «нашу поддержку их оборонных потребностей».

Стратегическое партнерство восходит к 1945 году, когда президент Франклин Рузвельт встретился с королем Саудовской Аравии Абдулом Азизом ибн Саудом на военном корабле США «Куинси». Они достигли соглашения: военная защита США в обмен на доступ к запасам нефти в Саудовской Аравии. Сегодня в стране насчитывается около трех тысяч военнослужащих, а Пятый флот ВМС США защищает экспорт нефти из региона.

Саудовская Аравия полагается на Соединенные Штаты в вопросах оружия и защиты от региональных конкурентов, таких как Иран. Однако уязвимость королевства была обнаружена в конце прошлого года в результате атаки 18 беспилотников и трех ракет на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии. Вашингтон обвинил в атаке Иран; Тегеран отрицал свою причастность.

Тринадцать обозленных сенаторов

Первоначально Трамп приветствовал снижение цен на нефть, заявив, что низкие цены на бензин сродни снижению налогов для водителей.

Всё изменилось после того, как Саудовская Аравия объявила в середине марта, что она прокачает рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки – развязав ценовую войну с Россией. Взрыв поставок произошел, когда правительства во всем мире приняли решения о закрытии своих стран на карантин – сократив тем самым спрос на топливо – и стало ясно, что американские нефтяные компании сильно пострадают от обвала цен на нефть. Сенаторы от американских нефтяных штатов были в ярости.

16 марта Крамер был в числе 13 сенаторов-республиканцев, которые направили наследному принцу Мухаммеду письмо с напоминанием о стратегической зависимости Саудовской Аравии от Вашингтона. Группа также призвала министра торговли Уилбура Росса расследовать, не нарушают ли Саудовская Аравия и РФ законы о международной торговле, наводняя американский рынок нефтью.

18 марта сенаторы – группа, в которую входили Салливан из Аляски и Тед Круз из Техаса – провели редкий телефонный разговор с принцессой Римой бинт Бинбар бин Султан, послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах. Крамер назвал разговоры «жестокими», поскольку каждый сенатор подробно описал ущерб, нанесенный нефтедобывающей промышленности их штатов. «Она слышала это от каждого сенатора; никто не сдерживался, – вспоминал Крамер.

Посольство Саудовской Аравии не ответило на запросы о комментариях.

Крамер сказал, что принцесса передала свои комментарии чиновникам в Саудовской Аравии, включая министра энергетики. Сенаторы сказали принцессе, что королевство столкнулось с растущей оппозицией в Сенате возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведет в Йемене войну против повстанцев народности Хути.

Представители Саудовской Аравии и США заявили, что хуситы вооружены Ираном, что Тегеран отрицает. Поддержка республиканцев в Сенате по Йемену оказалась крайне важной для Саудовской Аравии в прошлом году.

Сенат поддержал вето Трампа в отношении нескольких мер, направленных на прекращение продажи оружия США и другой военной поддержки Саудовской Аравии на фоне возмущения конфликтом в Йемене, который привел к гибели более 100 000 человек и вызвал гуманитарный кризис.

Крамер рассказал, что он позвонил Трампу 30 марта, примерно через неделю после того, как он и Салливан представили свой законопроект о выводе американских войск из Саудовской Аравии. В тот же день президент, в присутствии министра энергетики Бруйетта, старшего экономического советника Ларри Кудлоу и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, позвонил Крамеру.

«Я сказал, что один человек, который сейчас не присутствует при звонке, мог бы быть очень полезен, – это министр обороны Марк Эспер», – сказал Крамер, и добавил, что он хотел бы, чтобы Эспер решил, как военные активы США в Саудовской Аравии могут быть перемещены в другое место в регионе для защиты войск США.

Пентагон не ответил на запрос о комментариях относительно того, участвовал ли Эспер в обсуждениях по выводу военных активов из Саудовской Аравии.

Встали на колени

Нефтяная дипломатия Трампа включилась в водоворот телефонных переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом, наследным принцем Мухаммедом и президентом РФ Владимиром Путиным, начиная с середины марта. Кремль подтвердил разговор Путина с Трампом и сказал, что они обсуждали как сокращение поставок нефти, так и пандемию коронавируса.

Во время разговора 2 апреля с принцем Мухаммедом, согласно источнику со знанием этого разговора, Трамп сказал саудовскому правителю, что собирается «отключить их» в следующий раз, когда Конгресс выдвинет Вашингтону предложение прекратить осуществлять военную защиту королевства. Трамп также публично пригрозил в начале апреля ввести тарифы на импорт нефти из Саудовской Аравии и России.

После разговора с саудовским наследным принцем и еще одним в тот же день – с Путиным, Трамп написал в Твиттере, что он ожидает, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу примерно на 10 миллионов баррелей, что «будет ПРЕКРАСНО для нефтегазовой отрасли!»

Эр-Рияд и Москва позже подтвердили, что они возобновили переговоры.

3 апреля Трамп провел встречу в Белом доме с сенаторами Крамером, Крузом и Салливаном, а также руководителями нефтяных компаний таких компаний, как Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, Occidental Petroleum Corp и Continental Resources.

Во время публичной части встречи Крамер сказал Трампу, что Вашингтон может использовать миллиарды долларов, которые он тратит на защиту Саудовской Аравии, на другие военные приоритеты, «если наши друзья будут относиться к нам так».

Перспектива утраты военной защиты США заставила королевскую семью «встать на колени» и подчиниться требованиям Трампа, признал ближневосточный дипломат.

После продолжительных и напряженных переговоров ведущие производители пообещали рекордное сокращение добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае и июне, при этом было ясное понимание того, что экономические факторы приведут к дальнейшему сокращению добычи ещё на 10 млн. баррелей в сутки в других странах, включая Соединенные Штаты и Канаду. ,

Трамп приветствовал сделку и назначил себя ее брокером. «Принимаем участие в переговорах, проще говоря, объем, который ОПЕК + рассчитывает сократить, составляет 20 миллионов баррелей в день…», – написал он в Твиттере вскоре после сделки.

Эр-Рияд также поставил её себе в заслугу. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз заявил агентству Рейтер в то время, что наследный принц «сыграл важную роль в разработке этой сделки».