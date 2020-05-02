Создано средство, которое в течение 90 дней убивает микробы

02.05.2020, 21:15, Новости дня

Специалисты из Гонконга создали защитное противовирусное напыление, которое способно ежедневно убивать вирусы в течение трех месяцев.

Ученым удалось средство под названием MAP-1, над которым они работали в течение последних десяти лет. По мнению специалистов, сейчас это средство является наиболее актуальным и способно защитить от бактерий и вирусов.

Эксперты обещают, что после успешного тестирования средство MAP-1 поступит в продажу в мае и приобрести его можно будет в Гонконге. Средство может быть использовано для обработки различных поверхностей. Не смотря на высокую стоимость продукта, его уместно применять в школах, больницах и предприятиях.