Впервые серый тюлень родился в неволе

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02.05.2020, 21:15, Новости дня

Ученым удалось создать все условия для того, чтобы впервые в истории серый тюлень мог родиться в неволе.

По словам сотрудников Мурманского морского биологического института, животное появилось на свет еще в декабре. Но специалисты не спешили делиться радостной новостью, ведь было сложно предугадать, сможет ли первый серый тюлень выжить в неволе.

Когда ученые поняли, что их ожидает пополнение, они создали специальную конструкцию, которая имитирует идеальный берег для вынашивания детеныша. По словам специалистов, животное родилось абсолютно здоровым и смогло пережить самое тяжелое время для тюленя – первые три месяца. Сейчас детенышу уже четыре месяца, его вес составляет 40 кг, а рост – 110 см.



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