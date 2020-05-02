 

«Пустые койки – чьи-то ушедшие жизни»: Главврач ГКБ №52 призвала россиян на майские праздники соблюдать карантин

02.05.2020, 21:09, Разное

Большинство россиян майские праздники традиционно отмечают на природе, в компании близких и друзей. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 сложилась непростая ситуация, а потому главврач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко обратилась ко всем с призывом не рисковать здоровьем и не нарушать рекомендованный режим самоизоляции.
Медик говорит, что риск инфицирования коронавирусом при несоблюдении мер безопасности высок и в связи с этим стоит задуматься, нужно ли нарушать самоизоляцию и проводить майские праздники в шумной компании где-то на улице. Марьяна Лысенко не понаслышке знает статистику заболеваемости и смертности, поэтому настоятельно рекомендует россиянам прислушаться к ней и лишний раз не подвергаться опасности.

Главврач ГКБ №52 напоминает, что заражённые коронавирусом COVID-19 умирают ежедневно и пустующие койки в отделениях реанимации говорят не о том, что болезнь «пошла на спад», а свидетельствуют о чьей-то ушедшей жизни. Лысенко также констатировала, что прекрасно понимает уставших сидеть в самоизоляции людей, однако это не является поводом для несоблюдения правил безопасности, когда человек подвергает риску здоровье не только собственное, но и окружающих.



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