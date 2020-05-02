«Люблю тебя»: Эдгард Запашный поздравил младшую дочь с днем рождения

02.05.2020, 21:09, Разное

Семья прославленного дрессировщика Эдгарда Запашного празднует сегодня день рождения. Младшей дочери артиста исполняется 7 лет. Фотографию с девочками и нежное поздравление звездный папа разместил в Instagram-аккаунте.

К поздравлениям многодетного отца присоединились его подписчики-артисты. Иллюзионисты братья Сафроновы пожелали маленькой Глории, чтобы все её мечты сбывались. Их поддержали певец Денис Клявер и актер Александр Олешко. Особенно много теплых слов досталось «младшей принцессе» от поклонников Запашного.

В свои 43-года представитель прославленной цирковой династии является трижды отцом. Двух дочерей ему подарила гражданская супруга фитнес-тренер Ольга Денисова. Старшая Стефания родилась в 2011 году, через два года появилась и нынешняя именинница Глория. Сын Дэниэль стал третьим ребенком Эдгарда Запашного от новых отношений с избранницей по имени Ярославна.