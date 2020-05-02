В Госдуме назвали отставку дочери Назарбаева «громом среди ясного неба»

02.05.2020, 21:08, Новости дня

Первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин отреагировал на прекращение полномочий депутата сената Казахстана и дочери экс-президента этой страны Дариги Назарбаевой.

«Вся эта история как гром среди ясного неба … Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Отстранив Даригу Назарбаеву, будет ли предложено что-то, будет ли она куда-то перемещена, или речь идет об увольнении по всем статьям. Если это увольнение по всем статьям, то дальше неминуемо встает вопрос, не является ли это следствием закончившегося «медового месяца» или «медового года» во взаимоотношениях с Назарбаевыми вообще. Вот это, конечно, главный вопрос, потому что при всех талантах Дариги она не более и не менее, как представитель отца на высоком государственном посту», – сказал Затулин, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторое время назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал реже появляться на экране, что породило слухи о состоянии его здоровья. Позже Назарбаев развеял слухи, проведя заседание Совбеза.

«Существует масса вариантов, теорий о том … что намеревался дальше делать Назарбаев и следовало ли считать, что Токаев должен через какое-то время уступить место той же Дариге. Некоторые люди считают, что не Дариге, а племяннику Назарбаева, который работает в правоохранительных органах, сыну его старшего брата, для которого вся эта комбинация создавалась, чтобы позволять ему приблизиться к власти и взять в руки бразды правления. Это, повторяю, те версии, которые существовали и существуют с самого начала после того, как Назарбаев сдал свои полномочия», – сказал Затулин.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената парламента страны Дариги Назарбаевой.

Политолог Андрей Грозин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такая отставка может означать, что действующий президент Казахстана оправдал доверие первого главы республики.