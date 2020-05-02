Мнение: Что скрывает лагерь Рукбан

02.05.2020, 21:05, Разное

Вышел новый большой сюжет от военкоров Anna-News. На сей раз он посвящен лагерю Рукбан в районе оккупированного США Ат-Танфа, где помимо американских военных, оперируют группы подготовленных на территории Иордании и Ат-Танфа боевиков, некоторые из которых не так давно бежали на территорию Асада. В сюжете представлены интервью тех, кто побывал в Рукбане и живописует прекрасную жизнь свободную от "Тирании Асада".

Аннотация:

Про лагерь Рукбан в Сирии слышали многие. Между собой сирийцы называют его "лагерем смерти". Десятки тысяч людей нашли здесь убежище, спасаясь от ИГИЛ (запрещена в РФ). Они были вынуждены выживать посреди голой пустыни. С тех пор в лагере мало что изменилось. В Рукбане нет капитальных строений, а гуманитарной помощи катастрофически не хватает. Из-за бедственного положения узники лагеря готовы пойти на все, чтобы прокормить свои семьи, и этим стали пользоваться американские военные с расположенной рядом базы Ат-Танф… В нашем материале вы сможете узнать о неприглядных реалиях жизни в лагере Рукбан. А также об истинной подоплеке нахождения американцев в этом районе.