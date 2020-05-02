 

Жанна Бадоева побывала в Италии во время пандемии CОViD-19

02.05.2020, 20:53, Разное

Телеведущая и режиссёр Жанна Бадоева побывала в Италии во время пандемии CОVID-19. Свое путешествие знаменитость покажет в новом выпуске программы «Жизнь других».
44-летняя ведущая не побоялась отправиться в Европу во время карантина, объявленного из-за коронавируса. В своем Instagram-аккаунте Бадоева рассказала, что завтра, 3 мая, телезрители смогут увидеть новый выпуск программы «Жизнь других», посвященный жизни итальянцев в период пандемии. «После шести дней постоянных съёмок, переездов, недосыпов мы закончили!» – написала режиссёр под фото, сделанным, по её словам, в последний день съемок.

Отметим, что поклонники поблагодарили автора и ведущую программ о путешествиях «Орёл и решка» и «Жизнь других» за проделанную работу. «Очень интересно увидеть вашу передачу!», «Недосып и прочие тяжести ситуации на вас никак не сказались», – заявили Instagram-подписчики.



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