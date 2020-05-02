 

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, почему белорусский президент не сдал тест на коронавирус

02.05.2020, 20:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко до сих пор не сдал тест на коронавирус, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Я уже где-то это комментировала. В этом нет никакой необходимости. Вот единственная причина, по которой так происходит», – сказала Эйсмонт в эфире белорусского телеканала, передает БелТА.

По ее словам, все знают, что глава государства проживает за городом, и долгие годы не менял своих привычек. У него крепкий иммунитет, Лукашенко ведет здоровый образ жизни, он хорошо себя чувствует, заверила пресс-секретарь.

«Именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», – добавила Эйсмонт.

Напомним, в четверг российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере. Исполняющим обязанности премьера назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.

В пятницу стало известно, что глава министерства строительства Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом.



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