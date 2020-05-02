В Воронежской области врач “выпал из окна” больницы, в которой лечился от COVID-19

02.05.2020, 20:45, Новости дня

Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службы областного департамента здравоохранения. По предварительной информации, пострадавший находится в реанимации с переломом основания черепа.

В конце апреля Александр Шулепов записал со своим коллегой видео, в котором сообщил, что, несмотря на диагноз “коронавирус”, его (Шулепова) не сняли со смены и заставили продолжать работать.

Ранее российские медиа сообщили о подобном инциденте в Красноярске. Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна во время селекторного совещания с главой регионального Минздрава Борисом Немиком. Тогда обсуждалось предстоящее начало приема больных коронавирусом в одном из корпусов. Главврач была против из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала. Тогда первым об инциденте написал телеграм-канал “Борус”.

2 мая стало известно, что исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, выпавшая из окна в конце апреля, умерла. Об этом сообщила “Лента.ру” со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

24 апреля погибла заведующая отделением скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По официальным данным, причиной смерти стал несчастный случай; по информации телеканала РЕН ТВ, врач выпала из окна. “Московский комсомолец” со ссылкой на коллег Лебедевой писал, что она могла совершить самоубийство из-за обвинений в том, что она допустила заражение нескольких своих подчиненных коронавирусом.

Словосочетание “выпал из окна” вместо “выбросился из окна” появилось в российских медиа в связи с борьбой Роскомнадзора с “пропагандой самоубийств”.