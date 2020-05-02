США и «Талибан» поспорили в Твиттере из-за срыва афганского мирного процесса

02.05.2020, 20:42, Новости дня

Представители Вооруженных Сил США в Афганистане и военизированной группировки «Талибан» в субботу обменялись несколькими твитами, публично выразив недовольство друг другом из-за срыва мирного процесса в Афганистане.

После продолжительных переговоров, которые в течение многих месяцев проходили за закрытыми дверями, в феврале талибы и Соединенные Штаты подписали соглашение о снижении уровня насилия и переходе к переговорам с афганским правительством. Однако с тех пор число нападений со стороны «Талибана» возросло.

Сонни Леггетт, представитель ВС США в Афганистане, в субботу обратился через Твиттер к официальному представителю движения «Талибан» Забихулле Муджахиду, заявив, что США хотят продвижения мирного процесса, но если боевики продолжат наращивать атаки, то ответные меры со стороны американских военных будут неизбежны.

«Атаки порождают атаки, в то время как сдержанность порождает сдержанность. Если насилие не может быть уменьшено – тогда да, последует ответ», – написал Леггетт в Твиттере, отметив в своем посте Забихуллу Муджахида.

Муджахид ответил, что путь к выполнению резолюции лежит через реализацию всех требований Дохинского соглашения.

«Не наносите вреда нынешней обстановке бессмысленными и провокационными заявлениями, – написал Муджахид в ответном твите Леггетту, – С нашей стороны есть стремление, а вы выполняйте ваши собственные обязательства».

Талибы говорят, что Соединенные Штаты не оказывают давления на афганское правительство с целью добиться обмена пленными. Соглашение предусматривает обмен шести тысяч заключенных: 5 тысяч членов повстанческой группировки и 1 тысяча пленных представителей афганских сил.

Леггетт признал, что нападения талибов на афганские города и на силы коалиции действительно сократились.

«Но мы говорили о том, что ВСЕ стороны сократят насилие на целых 80%, чтобы проложить путь к мирным переговорам», – добавил Леггетт, имея в виду рост нападений талибов на афганские силы.

По данным Reuters, с момента подписания соглашения с США, талибы совершили более 4500 атак. Больше всего пострадали провинции с наибольшим количеством заражений COVID-19 – коронавирусная инфекция сейчас быстро распространяется по всей территории охваченной войной страны.