Геннадий Гудков: «Подготовка к эпидемии была провалена»

02.05.2020, 20:42, Новости дня

В России, по официальным данным, за последние сутки зафиксировано 9623 новых случая заболевания коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с начала распространения эпидемии в стране. Общее число заболевших превысило 124 тысяч. По этому показателю РФ вышла на седьмое место в мире, обойдя Турцию.

Российская система здравоохранения оказалась не готова к встрече с пандемией, считает оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. По его мнению, утверждения руководства страны, включая первое лицо, что «все находится под контролем», ровным ничего не значат.

Политик также уверен, что официальная статистика, фиксирующая численность заболевших коронавирусом в России и скончавшихся по этой причине, существенно занижена, чтобы избежать паники среди населения и выставить действия властей по борьбе с инфекцией в лучшем свете. Кроме того, на взгляд Гудкова, принудительная мобилизация студентов-медиков старших курсов в нынешних условиях недопустима.

Об этом, и не только, он рассказал в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки».

Виктор Владимиров: Была ли, по-вашему, готова российская система здравоохранения к встрече с нынешним испытанием?

Геннадий Гудков: Власти сделали, что могли, мобилизовав те медицинские силы, которые есть в стране. Но оказалась, что сама система здравоохранения была категорически не готова к сильным штормам. Попытка привести в чувство медицину в тот момент, когда она себя чувствовала не очень хорошо, вызывает сочувствие, но отнюдь не гордость или удовлетворение. Подготовка к эпидемии была провалена. У России в запасе было несколько месяцев, чтобы обеспечить достаточное количество больничных коек, средства индивидуальной защиты как для граждан, так в особенности и для медработников, продумать весь комплекс необходимых мер.

На поверку выяснилось, что все решения принимались спонтанно одним человеком в Кремле. Они были не продуманы, не просчитаны. В результате мы имеем то, что имеем. Я не верю официальной статистике. Думаю, число заразившихся у нас в разы больше. В частности, многие мои знакомые говорят, что они уже переболели коронавирусом, не подозревая этого и узнав задним числом, что у них выработались антитела. Так что статистика не точная, не честная, не достоверная. В Москве положение еще более-менее, что объяснимо. Тут сосредоточено огромное количество медиков и денег. А в регионах ситуация гораздо сложнее.

В.В.: Но насколько рационально в Москве тратятся средства применительно к нынешней ситуации?

Г.Г.: В России вообще деньги эффективно не тратятся. К сожалению, все идет точно также даже в разгар пандемии. Поэтому и нет средств индивидуальной защиты в нужном объеме и должного качества. Выпуск лекарственных средств и медоборудования отдан на откуп придворным коммерсантам, «своим» людям. Избранный круг наживается на монополизации поставок того, что жизненно необходимо в период коронавируса. Ну, а столице вместо помощи людям и бизнесу миллиарды выделяются на тротуары и укладку плитки. Это никуда не делось. Тут своя рубашка оказалась вновь ближе к телу. Но в целом, Москва все же готова лучше других.

На сегодня, по тем данным, которые у меня есть, медицине мощностей еще хватает. Несколько дней назад загрузка коек была около 80 %. Сейчас открываются новые больничные отделения. Тем не менее, Москва тоже на пределе. Проблемы есть и в московских клиниках, но они не сравнимы со сложностями, с которыми столкнулись медики в регионах. Там не хватает всего – кадров, оборудования, санитарных палат, элементарных удобств и лекарств. К тому же меня очень смущает, что средний возраст умерших от Covid на Западе – 73-75+, в Болгарии – 72+, а у нас очень много молодых. Пока не могу понять, с чем это связано. То ли с плохой терапией, то ли с другими проблемами.

В.В.: Что же тогда под контролем у властей, о чем говорится на каждом углу?

Г.Г.: Да ничего у них не под контролем. Это пустые слова. На самом деле люди из Минздрава, которых я знаю, очень обеспокоены ростом заболеваний. Сейчас даже кое-где поменялась квалификация заболеваний, чтобы у населения не возникала паника по поводу масштабов распространения коронавируса. Часть заболеваний проводится как вирусная атипичная пневмония. Главное для властей – избежать тревожной статистики. За подобный контроль надо привлекать к ответственности. По-прежнему не хватает средств защиты в поликлиниках, препаратов, медперсонала, особенно сестер и нянечек. Большая проблема с уходом за больными.

В.В.: Как вы относитесь к принудительной мобилизации студентов-медиков старших курсов на борьбу с коронавирусом?

Г.Г.: Считаю, что тут надо соблюдать принцип добровольности. Да, молодые люди меньше подвержены инфекции, очень многие из них переносят заболевание бессимптомно. Тем не менее, никто не имеет права принудительно подвергать риску жизни молодых ребят, не имеющих достаточного опыта. Да, без мобилизационного сценария сейчас с пандемией не справиться. Наверное, это неизбежно – обратиться с призывом о помощи к людям, которые готовятся стать врачами. Однако нужно их уговаривать, заинтересовывать, платить достойную зарплату, полностью обеспечить средствами защиты и предусмотреть специальные страховки. А поголовно бросать всех в горнило ни в коем случае нельзя.